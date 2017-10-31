تسبب سوء الأحوال الجوية في العراق في تأخر إقلاع أول رحلة طيران من جدة إلى بغداد منذ 27 عاماً.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت أمس الإثنين وقف حركة الملاحة الجوية بسبب سوء حالة الطقس وتدني مستوى الرؤية إثر عاصفة ترابية اجتاحت البلاد.
وبينما كان من المقرر أن تقلع رحلة الخطوط الجوية السعودية عند الساعة 12:30 ظهر أمس تأخرت أربع مرات ولم تقلع سوى الساعة 6:30 مساءً، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني العراقية وصول الرحلة إلى بغداد بسلام. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج