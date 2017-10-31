صدرت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، بياناً إلحاقياً حول قضية المشاجرة التي وقعت في أحد المراكز التجارية بجدة يوم السبت الماضي، والتي شهدت اعتداء أربعة أشخاص على شاب ووالدته.
وأكّد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الأجهزة الأمنية بجدة تمكنت من قبل القبض على بقية المتهمين بالتورط في الاعتداء والذين فروا من الموقع وقت الحادثة، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر، في حين كان قد أعلن في وقت سابق القبض على المتهم الرابع (قائد المركبة).
وأبان الناطق أن المتهمين أقروا بالاشتراك في عملية الاعتداء على المجني عليه بسبب أحقية السير في الطريق بالسيارة، مشيراً إلى أنه تم إيقاف المتهمين الأربعة لاستكمال إجراءات الاستدلال تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.
وكان مقطع فيديو أظهر أربعة شُبان يعتدون على آخر عند مدخل أحد المراكز التجارية بجدة، فيما بدت والدة الشاب المعتدى عليه وهي تحاول الدفاع عنه قبل أن تسقط أرضاً. وفق”أخبار24″.
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