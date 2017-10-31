قال ملك البحرين الملك حمد بن عيسى إن بلاده لن تحضر أي قمة تحضرها قطر ما لم ترجع الدوحة إلى رشدها وتصحح نهجها وتستجيب لمطالب الدول، مؤكداً أنه قد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه من يستقوي بالخارج ويهدد أمن أشقائه.
وأضاف في تصريحات نقلها تلفزيون البحرين، أن قمم الخير لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لهذه المجموعة، لافتاً إلى أن قطر أثبتت عدم احترام المواثيق والمعاهدات، واستهدفت بسياستها أمن مجلس التعاون.
يأتي ذلك في ظل تواتر أنباء عن احتمالية تأجيل قمة التعاون الخليجي المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.
من جانبه، دعا وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون، وقال: “إن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر حتى تُحكِّم عقلها وتتجاوب مع مطالب الدول المقاطعة، وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس”.
وأضاف آل خليفة: “قطر تتقرب من إيران يوماً بعد يوم، وتحضر القوات الأجنبية، وهي خطوات خطرة على أمن دول مجلس التعاون”.
جدير بالذكر أن ملك البحرين وجه، أمس الإثنين، الأجهزة الأمنية في البحرين بفرض تأشيرات دخول على السياح والزوار المسافرين إلى هناك، على أن يبدأ تنفيذ القرار على القادمين من دول قطر، ولن يشمل هذا القرار دول مجلس التعاون الأخرى. وفق”أخبار24″.
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