نفذت وزارة الداخلية أمس الإثنين حكم القتل قصاصاً في مواطنين أحدهما في محافظة بيشة بعسير، والآخر في مدينة الدمام.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن المواطن ناصر بن محمد بن سعيد الشهراني ألقي القبض عليه بعد أن أقدم على قتل المواطن فضاء بن مناحي بن فضاء السبيعي، بإطلاق النار عليه عدة طلقات من مسدس كان بحوزته، إثر خلاف بينهما.
وأضافت الوزارة أن الجاني الثاني وهو المواطن محمد بن عبدالله بن فهد القحطاني أقدم على قتل ناصر بن محمد بن شارع القحطاني، وذلك بطعنه بسكين، ما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.
وأوضحت أنه تم القبض على المتهمين والتحقيق معهما وتوجيه الاتهام لهما بما نسب إليهما، أحيلا للمحكمة، فأصدرت بحقهما حكماً بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم كلٌ من المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف، ثم صدر أمر سام بتنفيذ ما صدر بحقهما شرعاً. وفق”أخبار24″.
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