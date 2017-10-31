اتهمت المواطنة أمل الغامدي والتي اشتهرت إعلاميا بـ”المعلمة الوهمية”، وزارة التعليم بالتلاعب بها منذ رمضان الماضي، بعد أن وعدتها بحل قضيتها والتواصل معها أسبوعيا دون تنفيذ أي وعود.
وقالت إنه لو كان الأمر مثلما صرح المسؤولون بالوزارة بأنه تشابه أسماء لكان الموضوع انتهى، لكنهم لا يمكنهم حل الموضوع لوجود تلاعب في الواقعة، مهددة باللجوء للقضاء لحسم القضية.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية أن متحدث التعليم كلما قام بمداخلة للتعليق، تدين ردوده الوزارة لأنها غير مقنعة ومخزية و”تصريحاته تفشل”. وفق”أخبار24″.
وأشارت إلى أنها طلبت التواصل مع المعلمة التي ادعت الوزارة أنها تشبهها بجدة، لكن الوزارة صامتة ولم تدلها عليها أو تجمعها بها لأن الوزارة مخطئة وكلامها وهمي.
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