أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهات عن نشاط للرياح السطحية اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق، بينها الرياض، التي توقع أن يتسبب نشاط الرياح في الحد من الرؤية الأفقية فيها لأقل من 2 كم وذلك من 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً.
وتضمنت تنبيهات الإنذارالآلي المبكر التحذير من انعدام مدى الرؤية لأقل من 500 متر في عدد من محافظات المنطقة الشرقية، بسبب عواصف رملية تشهدها المنطقة اليوم الثلاثاء، اعتباراً من الساعة 7:30 صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.
وشملت التنبيهات أيضا التحذير من نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية في محافظات منطقة القصيم خاصة بريدة، وتؤدي لانعدام الرؤية الأفقية لأقل من 1 كلم، وذلك من الساعة 7:30 صباحاً حتى الواحدة ظهراً.
فيما حذرت التنبيهات من أن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار اليوم، قد يتسبب في الحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقة المدينة المنورة إلى أقل من 3 كم، وذلك اعتباراً من الساعة 7:30 حتى السابعة مساءً، وأن يصل مدى الرؤية الأفقية في حائل اليوم لأقل من 2 كم، وذلك من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً. وفق”أخبار24″.
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