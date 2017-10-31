طالبت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بإنشاء أندية رياضية للنساء لتهيئ لهن ممارسة الرياضة بمهنية.
وشددت درندري وفقا لـ”الحياة” على أن تقوم الأندية الرياضية الكبيرة مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بافتتاح ناد نسائي لكرة القدم باسم النادي، ودعمه للمشاركة في المنافسات والدوريات.
وأكدت على أن يكون الجمهور نسائياً، مع وضع المعايير المناسبة من حيث حشمة اللباس ومراعاة خصوصية المرأة.
جاء ذلك بعد إشادة درندري بقرار الهيئة العامة للرياضة السماح بدخول النساء للملاعب وحضور المباريات.
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