أصدرت إدارة تعليم محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية قراراً، علقت بموجبه الدراسة بجميع مدارس المحافظة اليوم الثلاثاء، بناء على تحذيرات وردتها من هيئة الأرصاد بتوقعات لحدوث عواصف رملية.
وأوضحت إدارة تعليم حفر الباطن، أن تعليق الدراسية يشمل جميع المدارس التي تتبع لها في 10 قطاعات، مبينة أن قرار تعليق الدراسة لا يشمل الجامعات والكليات، كون أن التعليم الجامعي لا يتبع لإدارة التعليم. وفق”أخبار24″.
وكان نظام الإنذارالآلي المبكر أطلق تنبيهات متقدمة، حذر خلالها من سوء في الأحوال الجوية يتوقع حدوثه اليوم في عدد من أجزاء المملكة، بينها محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، يتمثل في عواصف رملية تتسب في انعدام الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر، وذلك اعتباراً من الساعة 5 صباحاً وحتى العاشرة صباحاً.
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