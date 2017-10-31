تعرض حكم كرة اليد حسن المهوس لحادث انقلاب وتعرض لكسر في العمود الفقري في 3 فقرات في الظهر و 8 كسور في القفص الصدري ورضوض في الحوض وعدة جروح في القدمين، وسوف تجرى له عملية يوم الاربعاء المقبل في مستشفى الرياض المركزي على يد استشاري العمود الفقري عبدالله الحمد، كما سوف يتم تحديد باقي العمليات على اثر نتائج العملية الاولى.
كما زار رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع الحكم حسن المهوس في زيارة تعبر عن تضامن الاتحاد السعودي مع أحد أبناءة، وذلك للإطمئنان عليه قبل اجراء عملية يوم الأربعاء القادم.
ويروي الحكم حسن المهوس بأنه اثناء عودته إلى منزله تعرض الى حالة انقلاب السيارة اربع مرات مما أدى الى تلف السيارة بالكامل وتعرضه لكسر في ثلاث من فقرات الظهر وفي القفص الصدري 8 كسور والعديد من الرضوض.
وناشد المهوس الجميع بالوقوف معه بالعلاج والتكاليف المالية خلال هذه الفترة، كما قدم الشكر لرئيس الاتحاد السعودي محمد المنيع والرئيس السابق تركي الخليوي وجميع و الأعضاء والعاملين بالاتحاد السعودي وجميع المحبين على سؤالهم عنه.
وسوف سيتوقف الحكم المهوس عن مزاولة التحكيم قسرياً بسبب اجراء العديد من العمليات وذلك لمدة تقارب السنة والنصف مما سيكبده العديد من الخسائر المالية بسبب توقف مكافآته، وتضررت السيارة بالكامل ومصاريف العلاج ويناشد رئيس هيئة الرياضة تركي ال الشيخ بالوقوف معه في هذه الظروف ويريد العودة لخدمة الوطن.وفق”أخبار24″.
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