أكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية والاستثمار المهندس عبدالرحمن القضيب أن بداية السماح بدخول العائلات للملاعب السعودية سيكون في أول مباراة تقام في أحد الملاعب الثلاثة المحددة في شهر يناير القادم 2018 ،مشيرا إلى أنه تم تحديد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وملعب الملك عبدالله بجدة وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام كمرحلة أولى، نظرا لما تحتويه هذه الملاعب من تهيئة عن بقية الملاعب في المملكة.
وبين القضيب أنه تم تخصيص مقاعد الدور الخامس بالكامل للعائلات في ملعب الجوهرة، وتخصيص المدرجات الجنوبية الغربية والشرقية في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام أيضا لها، مؤكدا أن المقاعد المخصصة للعائلات في ملعب الملك فهد مميزة وتتجاوز 7000 مقعد وثلاث بوابات خاصة للدخول.
وأوضح القضيب أن دخول النساء للملاعب سيكون عبر بوابات خاصة بإشراف نسائي في كل بوابة، إضافة إلى نقاط البيع والمطاعم التي سيكون العنصر النسائي موجود بها لخدمة العائلات.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق قرار دخول العائلات للملاعب الثلاثة في الجولتين الـ17 والـ18 من منافسات الدوري السعودي التي تجمع الهلال والاتحاد في الرياض والأهلي والباطن في جدة والاتفاق والفيصلي في الدمام.
ويتسع ملعب الملك فهد (الدرة) لـ70 ألف متفرج، ما يعني أنه تم تخصيص 10 % من السعة الإجمالية للملعب للعائلات.
وتصل سعة ملعب الملك عبدالله (الجوهرة) إلى 62 ألف متفرج، إذ تصل سعة الدور الخامس إلى أكثر من 10 آلاف مقعد، فيما تصل سعة ملعب الأمير محمد بن فهد إلى 36 ألف مقعد. وفق”أخبار24″.
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