أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الآسيوي اليوم الثلاثاء عدداً من القرارات الانضباطية بحق ناديي الهلال والأهلي، وبلغ مجموع الغرامات التي طالت الناديين وبعض لاعبيهما نحو 80 ألف دولار (300 ألف ريال).
حيث غرمت اللجنة نادي الهلال مبلغ 20 ألف دولار لعدم حضور لاعبيه لمنطقة المقابلات السريعة خلال مباراتي الفريق مع البيرزي الإيراني والعين الإماراتي، و1000 دولار لتأخيره انطلاق مباراة الذهاب مع بيروزي، و6 آلاف دولار لرمي جماهيره قوارير المياه في نفس المباراة.
كما غرمت الانضباط الآسيوية لاعب الهلال عمر خريبين 20 ألف دولار لعدم حضوره لمنطقة المقابلات السريعة أثناء مبارتي ذهاب وإياب نصف النهائي، كما غرمت زميله نواف العابد 10 آلاف دولار لذات السبب يوم إياب العين، بينما غرمت مترجم النادي 2000 دولار بسبب أحداث بين شوطي لقاء الذهاب ضد البيروزي.
فيما غرمت اللجنة النادي الأهلي مبلغ 10 آلاف ريال لعدم حضور لاعبه عمر السوما لمنطقة اللقاءات السريعة خلال مباراة إياب البيروزي، وغرمت اللاعب أيضاً 10 آلاف دولار لذات السبب، فيما اكتفت بعقوبة طرد لاعب الفريق عمر هوساوي مع الإيقاف مباراة واحدة والغرامة 1000 دولار. وفق”أخبار24″.
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