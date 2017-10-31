انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير، يستعرض مواهبه الكروية، بتسديدات متقنة على المرمى، من ضربات حرة مباشرة.
وقد تكون هذه الخطوات الأولى بالنسبة لهذا الطفل الصغير الموهوب، في طريق النجومية، على غرار صاحب القميص 10 الذي يرتديه، النجم البرازيلي نيمار، المنتقل خلال الميركاتو الصيفي الماضي، من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، بلغت 222 مليون يورو. وفق”أخبار24″.
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