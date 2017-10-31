علمت “الرياض” أن نادي الشباب أصبح متشدداً من أي وقت مضى حول قضية انتقال الحارس محمد العويس إلى الأهلي لتعويض الأضرار التي يرى أنها لحقت به خلال الفترة الماضية، فضلاً عن ما يظنه عدم احترام للكيان الشبابي خصوصاً اختفاء اللاعب، وظهوره ليلة التوقيع وبعد دخوله الفترة الحرة مباشرة وقالت المصادر: “هناك توجه شبابي في حال الصلح أن يدفع النادي الأهلي كامل قيمة الانتقال، ويعتذر عما حدث، ومما عزز الموقف الشبابي علمهم بأن جميع الاجراءات والتحقيقات تسير لصالح النادي العاصمي، فضلاً عن تأكيدات رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بأن هناك متضرراً من القضية وهو ما فسره الشبابيون عطفاً على تداعيات القضية، وشكواهم التي أرفقوا معها الكثير من المستندات التي تعزز موقفهم وتمكنهم من كسب القضية، وما اسموه برد الاعتبار.
وتتابع هيئة الرياضة باهتمام تحولات القضية بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق من أجل حسم الملف الشائك الذي كان شبه مجمد في اتحاد الكرة قبل تحويله بأمر من هيئة الرياضة للفصل فيه، ومعاقبة الأطراف التي لعبت دوراً بارزاً – حسب رأي الشبابيين – في إغراء اللاعب وجعله يختفي عن التدريبات منذ معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أبو ظبي تحضيراً لتصفيات كأس العالم 2018 التي تأهل على أثرها إلى النهائيات. وفق”أخبار24”.
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