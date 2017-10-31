حذرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من استخدام أجهزة يدعي مروجوها أنها تقلل قيمة فواتير الكهرباء، مبنية أنها تلقت عدة شكاوى من أشخاص تعرضوا للاحتيال، وأكدت أن مروجي تلك الأجهزة ستوقع بحقهم عقوبة نظام حماية المرافق العامة بتغريمهم ما بين 3 آلاف إلى 100 ألف ريال.
وبينت الهيئة أن هناك عدة طرق للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، منها الالتزام بتنفيذ العزل الحراري للمباني والأسقف والجدران والنوافذ، والاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية.
وشددت على ضرورة التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة والتي تحمل عدداً من الإشارات توضح كفاءتها وقدرتها الأدائية، مبينة أن البطاقة تساعد على توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في الطاقة الكهربائية قبل شرائها، ومساعدته على اختيار الجهاز الأفضل.
وأوضحت أن أبرز الأجهزة التي تشملها بطاقة الكفاءة هي المكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات، حيث تعد الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنازل.وفق “أخبار 24”.
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