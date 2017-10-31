توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة خلال فترة مابعد الظهيرة.وفق “أخبار 24”.
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