تمكنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان من حل مشكلة 4 نزلاء بالسجن العام، من الموقوفين بسبب مطالبات مالية، وإطلاق سراحهم، وذلك بمساعدة فاعلة خير من مدينة جدة.
وأوضحت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة شاكر، وفقاً لـ “المدينة”، أن اللجنة رصدت الحالات الأربع من خلال المتابعة الميدانية لقضايا النزلاء، وبعد التأكد من إعسارهم، جرى التواصل مع فاعلة خير معروفة بدعمها المستمر للجنة، فبادرت بتسديد المديونيات المترتبة بحقهم، والبالغة 100 ألف ريال.
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