أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة جازان أمس الإثنين حكماً يقضي بعدم قبول الدعوى التي رفعها قائد مدرسة “الطالب المنحور على يد والده”، وطالب فيها بإلغاء قرار وزارة التعليم، الذي قضى بإعفائه من منصبه بعد الحادثة.
فيما أكد صاحب الدعوى محمد عطيف، أنه سيواصل قضيته ضد الوزارة، وسيطرق جميع الأبواب لنيل حقه، بما فيها رفع قضيته إلى ديوان المظالم.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكماً ابتدائياً سابقاً لمصلحة صاحب الدعوى، ألغت بموجبه قرار إدارة تعليم جازان الخاص بإعفاء ونقل قائد المدرسة، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بعسير نقضت الحكم قبل أشهر، وأعيد ملف الدعوى للمحكمة الإدارية بجازان، التي حكمت أمس بعدم قبول الدعوى.
يذكر أن والد “الطالب المنحور” وهو من أصحاب السوابق كان قد ذهب إلى المدرسة قبل نحو عام ونصف تقريباً واستأذن لابنه، وذهب به لمنطقة نائية وقام بنحره، كما ذهب إلى مدرسة ابنته للاستئذان لها، غير أن مديرة المدرسة رفضت تسليمها له.وفق “أخبار 24”.
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