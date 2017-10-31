أكد مسؤول لجنة الاستقدام بغرفة الرياض محمد آل الطالب أن عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ستتأخر إلى عدة أشهر؛ نظراً لعدم وجود اتفاقية حتى الآن متعلقة بدخولها إلى المملكة.
وأشار آل الطالب، بحسب “عكاظ”، إلى أن المملكة لم تصل إلى أي اتفاق مع الجانب الإثيوبي بشأن تحديد راتب العمالة المنزلية والتكلفة النهائية لاستقدامها، مبيناً أن دخولها سيكون عبر نظام التأجير، الذي جاء لتلافي مشكلات تأخير وصول العمالة إلى المملكة.
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