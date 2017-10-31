قال الداعية الشيخ عائض القرني إن المسلم لن يضمن الراحة إلا إذا وضع رجله اليمنى في الجنة، مضيفاً أن هذه العبارة كانت إجابة الإمام أحمد بن حنبل لابنه عبدالله، حينما سأله عن الوقت الذي يرتاح فيه المؤمن.
واستدل القرني في مقطع فيديو مجتزأ من إحدى محاضراته على تلك الرؤية، بقوله سبحانه وتعالى: “وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن”، لافتاً إلى أن ما ورد في الآية هو أول كلام يتفوه المؤمنون به حينما يدخلون الجنة، لأنهم معذبون في الدنيا، جراء ما يعيشونه من مشاكل وموت وحروب وتشريد.وفق “أخبار 24”.
اللهم اجعلنا ممن قلت عنهم:
🌹وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ🌹
قولوا: آمين pic.twitter.com/dzvqIQxz4u
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧
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