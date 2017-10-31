طالب عضو بمجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات في المناطق التي لا تصلها الخدمة بجودة عالية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عُقدت أمس الإثنين، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436 / 1437هـ.
وطالب “الشورى” في توصياته بوضع خطة لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه، ورأى أحد الأعضاء ضرورة فصل الجانب التشغيلي لمؤسسة البريد وإنشاء هيئة عامة لتنظيم قطاع البريد .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس، مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وفق “أخبار 24”.
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