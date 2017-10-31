كشف رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، هاشم يماني، أمس (الإثنين)، عن نية المملكة استخراج اليورانيوم محلياً في إطار برنامجها للطاقة النووية، وللاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي.
وأوضح يماني أمام مؤتمر تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أبوظبي، أن استخراج المملكة لليورانيوم محلياً يبدو منطقياً اقتصادياً، فيما لم يكشف عن توجه المملكة لتخصيب ومعالجة اليورانيوم أم لا، مضيفاً أن المملكة تستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية.
وأشار بحسب “رويترز” إلى أن الرياض ستقر قريباً قوانين تخص برنامجها النووي، وستكون انتهت من وضع كل الضوابط الخاصة بهيئتها المسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية بحلول الربع الثالث من 2018.
يُذكر أن المملكة أعلنت سابقاً أنها ستمنح عقد بناء مفاعلين نوويين بالبلاد، في نهاية عام 2018، لتكون الثانية خليجياً بعد الإمارات، التي ستبدأ تشغيل مفاعلها الذي تبنيه كوريا الجنوبية عام 2018.
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