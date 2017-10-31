أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تعيين منال بنت عبدالعزيز الناصر مديراً تنفيذياً للتطوير المهني، لما لها من باع طويل في مجالات إدارة التمريض والإدارة الصحية وإدارة التعليم الطبي.
وتقلّدت الناصر الحاصلة على بكالوريوس التمريض من جامعة الملك فيصل وماجستير إدارة الرعاية الصحية من جامعة سري البريطانية، وعلى وشك إنهاء درجة الدكتوراه في التعليم الطبي المستمر، العديد من المناصب القيادية في المنظمات الصحية والجامعات الرائدة.
وعملت الناصر، التي تُعد أولى السعوديات شغلًا للمنصب، مديرة للمتابعة الطبية في مدينة الملك فهد، ومديرة مركز تدريب الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز في وزارة الحرس الوطني.
كما عملت مديرة للدراسات العليا والابتعاث بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، بخلاف تنظيمها العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، وشاركت في إعداد وتنظيم و تطوير الفعاليات التدريبية والتعليمية على مدى السنوات الـ 10 الماضية.
وأسهمت في الكثير من اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمرات المحلية والإقليمية، وقدمت العديد من أوراق العمل، وكانت متحدثة في عدد كبير من المؤتمرات الطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما أسهمت في عدد من الأبحاث الخاصة بالتعليم الطبي المستمر وتدريب دعم الحياة، وتم نشرها في مجلات علمية محكمة.وفق “أخبار 24”.
وتُعد أول مراجع معتمد ومقيّم مستشفيات ومدرب مقيّمين من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، كما أنها عملت كمحاضر غير متفرغ في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز لمنهج إدارة الجودة الصحية والإدارة الصحية، إضافة إلى أنها عملت في العديد من اللجان المحلية والوطنية المختلفة.
وشاركت في تطوير العديد من الخطط الاستراتيجية في مدينة الملك فهد والشؤون الصحية بالحرس الوطني، وجامعة الأميرة نورة، وكان آخرها مع “نزاهة”.
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