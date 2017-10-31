بدأت سفارات المملكة في عدة دول تنفيذ إجراءات جديدة تسهم في تسهيل دخول الزوار والمعتمرين إلى المملكة بعد وصولهم للمطارات والمنافذ الحدودية.
وتتمثل الإجراءات الجديدة في تسجيل الخصائص الحيوية لطالبي التأشيرات داخل مقرات السفارات؛ كي لا يحصل لهم أي تأخير بعد وصولهم لأراضي المملكة.
ويأتي تطبيق الإجراء الجديد، وفقاً لـ”الحياة”، بالتعاون بين كل من وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني الذي ستُحفظ فيه بيانات طالبي التأشيرات الحيوية المتمثلة في بصمات الأصابع وصورة الوجه.
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