تمكن رجلا أمن كانا يؤديان عملهما بالقرب من أحد الفنادق بعرعر من إنقاذ امرأة سقطت أرضا وهي تصرخ من آلام المخاض بجانب مركبة زوجها الذي كان فاقدا للوعي، في أحد شوارع عرعر.
وقام العريف حامد الحازمي وزميله عبد الله العنزي بسرعة بمساعدة المرأة وزوجها الفاقد للوعي ونقلهما إلى مستشفى عرعر المركزي العام غير المتخصص بحالات الولادة.
ورغم أن مستشفى عرعر المركزي لا يستقبل حالات الولادة لافتتاح مستشفى متخصص في ذلك بعرعر منذ 3 سنوات، فإن رجلي الأمن اضطرا لنقل المرأة وزوجها إليه، بحسب “إخبارية عرعر”، نظرا للحالة الطارئة للمرأة، التي وضعت مولودها هناك بشكل طبيعي.
يُذكر أن مدير عام صحة الحدود الشمالية عبدالله العازمي كرّم عددًا من الممرضات والطاقم الطبي الذين استقبلوا الحالة حتى وضعت مولودها بشكل طبيعي وهي بصحة جيدة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج