وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الأجهزة المختصة بالمملكة، اليوم (الاثنين)، بفرض تأشيرات دخول على السيّاح والزوار القادمين للمملكة.
وأكد ملك البحرين على أن يبدأ تنفيذ القرار على القادمين من دولة قطر، موضحاً أن هذا التوجيه يأتي في إطار الحفاظ على أمن مملكة البحرين واستقرارها بما يتوافق مع المقتضيات الأمنية الراهنة.
وأوضح ملك البحرين أن هذه التوجيهات لن تشمل دول مجلس التعاون الأخرى، مؤكداً أن مملكة البحرين من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياسات قطر التي لا تخفى على الجميع.
كما شدّد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أن دحر الإرهاب وهزيمته من أولويات مملكة البحرين، التي ستظل واحة أمن واستقرار، وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.وفق “أخبار 24”.
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