نفذ قسم التدريب التربوي يوم الأحد الموافق 1439/2/9هـ برنامج (Grammaring) لمدة يومين والذي يهدف إلى تزويد معلمات اللغة الإنجليزية بطرق واستراتجيات متنوعة ، والتي تساهم في تدريس قواعد اللغة الانجليزية بكفاءة وفاعلية من خلال دمج القواعد بالمهارات الأساسية للغة.. بقيادة مشرفة التدريب الأستاذة / غالية الكنهل وكانت الفئة المستهدفة معلمات اللغة الانجليزية وعدد الحضور17 متدربه ..
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تعليم الخرج ينفذ برنامج (Grammaring)
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