نفذت إدارة التعليم قسم الإشراف التربوي بشعبة الصفوف الأولية لقاء (كوني مبدعة ) لمعلمات الصفوف الأولية يوم الخميس بتاريخ ٦ /٢ /١٤٣٩هـ في الإبتدائية الواحدة والعشرون بتعليم الخرج بحضور مشرفات الصفوف الأولية الاستاذة : بدريةالحارثي ، وسمية العرجاني ،ثريا المحسن ،نورة الحبيب ،،نورة الجرجير،نبيلة المعيبد ، فاتن العتيبي ،بمشاركة منسقة المشروع التعلم النشط الأستاذة/منى الزهراني وحضور معلمات الصفوف الأولية ، وقدمت الشعبة خطابات الشكر وباقات ورد للأستاذة منى الزهراني ومساعدة الواحدة والعشرون والمشاركات في اللقاء ..
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تعليم الخرج ينفذ لقاء كوني مبدعة للصفوف الأولية
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