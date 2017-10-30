تعلن إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بقسم التوعية الإسلامية بتعليم الخرج ( بنات ) عن مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبر ) للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ الواردة في خطة وكالتي التعليم ضمن برامج التوعية الإسلامية حيث يمكن للمتسابقة المشاركة في أحد المجالات العلمية الشرعية التالية :أولاً : القرآن الكريم وتفسيره. ثانياً : الحديث والأذكار والآداب النبوية . ثالثاً:السيرة النبوية الشريفة .
وتستهدف المسابقة المشرفات والموظفات في الأقسام النسائية والمعلمات والموظفات والطالبات في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم والتعليم الأجنبي لجميع المراحل للمشاركة والتنافس فيها إسهاماً في تحقيق الأهداف التالية :تقوية ارتباط الطلاب في التعليم العام بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية ومبادئها وأخلاقها وأحكامها. الحث على الاهتمام بتعليم القرآن الكريم . التعرف على المناقب الشريفة في سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، توفير البيئة المناسبة لزيادة أعداد الطلاب المتمكنين والمستفيدين في مجالات المسابقة المعرفية والبحثية .
وتعد هذه المسابقة أحد البرامج النوعية الهادفة إلى تحقيق الارتقاء بتعلم القرآن الكريم والفهم المتعمق لمعانيه وعلومه ، وتتم من خلال التسابق بين المشاركين في فروع مجالاتها المتنوعة ، ويتم تحكيمها من قبل التربويين المتخصصين وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بكل مجال ، و تعتمد في بدايتها على الأداء المتميز للمدرسة وتمر بثلاث مراحل حتى تختتم بالتنافس على مستوى الوزارة وهي أحد المؤشرات الدالة على تميز مخرجات دراسة العلوم الشرعية في المدرسة وسيعلن قسم التوعية الإسلامية بنات عن مواعيد المسابقة لاحقاُ بمشيئة الله
للاطلاع على ضوابط وشروط المسابقة والمواد العلمية لها الدخول على الرابط : دليل المسابقة : https://goo.gl/qPbWV6المحتوى العلمي للمسابقة : https://goo.gl/wXY9jc ..
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