دشن سعادة محافظ الخرج الاستاذ مساعد عبدالله الماضي اليوم الاثنين1439/2/10 الموقع الاكتروني الخاص باستقبال بلاغات سوسة النخيل الحمراء لمديرية الزراعه بمحافظة الخرج وذلك بحضور مدير عام مديرية الزراعه بالخرج الدكتور علي محمد المنصور
وبين المنصور ان هذا الموقع تجريبي للتقييم المستمر والتطوير وان محافظة الخرج تتميز بان نسبة كبيره من ملاك المزارع الكبيره قد لايكونون متواجدين في المحافظة بشكل مستمر مما يشكل عائقا في تقديم بلاغاتهم او أخذ الإرشادات اللازمه للعناية بالنخيل وهذه الخدمه ستساهم بحد كبير بسهولة تقديم البلاغ عبر تحديد موقع الزراعه وتقديم البلاغ الاكترونيا دون الحاجه للحضور لمقر المديرية وأوضح ان وزارة البيئه والمياه والزراعه تولي ملف مكافحة سوسة النخيل الحمراء اهتماما بالغا يشمل الإرشاد الزراعي والتعريف بمخاطر السوسه والآفات الزراعية إجمالا وكذالك تقديم خدمات الرش والمتابعة المستمرة
وعبر سعادة المحافظ عن تقديره بجهد الذي تبذله المديرية الزراعه بالخرج ،انه يامل ان تساهم هذه الخدمه الجديده بحد بحصر الاصابه بحشرة سوسة النخيل الحمراء التي تشكل تهديدا لاقتصاديات وصناعه التمور التي تشتهر بها محافظة الخرج ودعا سعادة المحافظ المزارعين والمستثمرين بمجال التمورللاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للزراعة ممثلة بمديرية الزراعة بمحافظة الخرج وكذلك التعاون مع المديرية فيما يخص المصلحة العامه
يذكر ان مديرية الزراعة بالخرج قد استحدثت غرفة عمليات لاستقبال بلاغات الإصابة بسوسة النخيل الحمراء على الرقم/0530500688 ويسطيع المزارع تقديم البلاغ وارسال موقعه عبر تطبيق الواتساب و كذلك الحصول على جميع الخدمات الإرشادية هاتفيا.
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