أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم (الاثنين) أن الإعلان عن الشكل الجديد للهوية الوطنية سيتم حال اعتماده قريباً عبر القنوات الرسمية.
وقال المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية، محمد الجاسر، إن الوكالة تعتزم تغيير شكل الهوية الوطنية الحالية وتطويرها، بإضافة مجموعة من الخصائص لمواكبة التحول الإلكتروني والتطورات الحاصلة في مجال الوثائق الثبوتية.
وأضاف بحسب “عاجل” أن هذه التطورات جاءت لمواكبة توجهات الرؤية، في عملية استثمار التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الخدمة المقدمة للمواطن؛ نافيًا صحة الصور المتداولة لشكل البطاقة الجديد، والتي وصفها بغير الدقيقة.
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