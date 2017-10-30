أكد صندوق التنمية العقارية أن الدعم الشهري للتمويل المدعوم لا يتم إيقافه نهائيا عند تعثر المستفيد بالسداد، وإنما يتم إيقافه بشكل مؤقت، ويعاد إليه بأثر رجعي بعد سداد أي قسط من المتأخرات القائمة.
وذكر أن الدعم لا يتوقف إلا في حالتين، وهما وفاة المستفيد أو عجزه الكلي، حيث تسقط مديونية التمويل مع جهة التمويل، وقيام المستفيد بتنفيذ السداد المبكر لتمويله القائم مع جهة التمويل ستسقط عنه الأرباح اللاحقة.
وأضاف الصندوق العقاري أن مميزات التمويل المدعوم هي:
– مجاز من الهيئات الشرعية لدى جهات التمويل.
– دعم بنسبة 100% لمبلغ 500 ألف ريال لأصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصوما منه التأمينات أو التقاعد 14 ألف أو أقل.
– دعم يتراوح ما بين 35% و100% لمبلغ 500 ألف ريال لأصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصوما منه التأمينات أو التقاعد أكثر من 14 ألف ريال.
– الاستفادة من منتج الرهن الميسر لتخفيض الدفعة المقدمة من 15% إلى 10%.
– يحصل المستفيد على مهلة سنتين من تاريخ صدور رقمه للاستفادة من البرنامج.
– يُعفى المستفيد في حال الوفاة أو العجز الكلي من جهة التمويل ويسقط التمويل والدعم.وفق “أخبار 24”.
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