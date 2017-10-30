كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مواطن لزوجته أمس الأحد بمركز أجياد بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”عين اليوم”، أن والدة الجاني سمعت استغاثة الزوجة فسارعت بإبلاغ نجلها الآخر لمعرفة ما يحدث، والذي قام بدوره بالتوجه لمنزل شقيقه، حيث اضطر لكسر باب الشقة وشاهد الزوجة غارقة في دماءها.
وأشارت إلى أن شقيق الجاني وجد أخاه بأحد الغرف وبجواره أدوات الجريمة، وبه إصابات شديدة وعدة طعنات وجرح بالرقبة بعد محاولته الانتحار، فقام بنقله للمستشفى على الفور.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أكدت أن الجاني في العقد الثالث من العمر أقدم على قتل زوجته بعد أن سدد له عدة طعنات قبل أن يحاول الانتحار بطعن نفسه لكنه نقل للمستشفى وحالته مستقرة، مشيرة إلى أنه يعاني من اعتلالات نفسية وله ملف يثبت ذلك.
وأوضحت أنه تم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإشعار النيابة العامة بالواقعة بحكم الاختصاص.
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