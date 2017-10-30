فوجئ موظف يعمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتلقيه تحويلاً بنكياً بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين ريال على حسابه المصرفي، دون أن يعلم مصدرها.
واستقبل الموظف الشاب محمد ساكت الشمري الذي يعمل بفرع الوزارة بحفر الباطن صباح الأربعاء الماضي رسالة على جواله تفيده بإيداع مبلغ 2.7 مليون ريال في حسابه، ما دفعه لمراجعة البنك لمعرفة حقيقة الأمر.
وقال “الشمري” إن موظفي البنك أبلغوه بأنه تم إيداع المبلغ من قبل جهة عمله، وأنه ربما يكون عبارة عن استحقاقات مالية تخصه.
وأبان أنه أرسل بريداً إلكترونياً لرئيسه في العمل وأبلغه بالأمر، ليأتيه الرد بعد المراجعة بأن خطأ حدث أثناء تحويل المبلغ للجهة المعنية، وطلبوا منه إعادة المبلغ على الحساب الخاص بالوزارة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه أعاد المبلغ كاملاً على الحساب، وطالب بعدم محاسبة الموظف الذي تسبب بهذا الخطأ.
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