كشفت مصادر عن إيقاف الإدارة العامة للمرور لإجراء نقل المخالفات المرورية من مالك المركبة إلى شخص آخر يدعي قيادته للمركبة وقت ارتكاب المخالفة.
وقالت المصادر إن ما دفع المرور لاتخاذ هذا القرار كثرة الطلبات التي ترد للهيئات المرورية، مبينة طبقاً لصحيفة “الحياة” أن ذلك تسبب في استنزاف وقت وجهد العاملين بالهيئات المرورية.
وأضافت أن من أسباب وقف الإجراء أنه بات الآن بإمكان أي شخص أو جهة إصدار تفويض لمن يقود المركبة إلكترونياً، ودون الحاجة لمراجعة مكاتب المرور.
وأبانت إدارة المرور قررت إلزام كل شخص طبيعي أو اعتباري بضرورة تسجيل مستخدم فعلي أو مفوض مؤهل للقيادة في سجلات المرور، بحيث يكون الشخص المفوض مسؤولاً عن أي التزامات تترتب على السيارة خلال فترة تفويضه.
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