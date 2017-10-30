قالت البنوك السعودية إن التوجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والتوسع في التعاملات الإلكترونية لن يكون على حساب الموظفين، عبر تسريحهم أوإعادة هيكلتهم وخفض عدد الفروع.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ، وفقا لـ”المدينة” أن هناك 49 ألف موظف في القطاع المصرفي نسبة المواطنين فيهم تبلغ 90.2%، نافيا أن يكون هناك استغناء عن الفروع بل سيتم التوسع، وفتح مجال للتوظيف في مجالات متخصصة ترتبط بالتوجه نحو التعاملات المصرفية الإلكترونية.
وكان تقرير من وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” توقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي في القطاع المالي العالمي إلى تغير طريقة عمل البنوك الخليجية مع مرور الوقت، لافتا إلى أنها ستضطر إلى إدخال تغييرات على عملياتها، من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وخفض عدد الفروع وإعادة هيكلة الموظفين.
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