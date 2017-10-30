فاجئ الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتغريدة مثيرة اليوم الأحد (29 أكتوبر 2017) قال فيها :”لا تصدق أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية..”.
ولاقى حديث رئيس الهلال السابق ردود فعل متباينة؛ حيث تساءل البعض عن مراده من هذه العبارة وهل يقصد بها ما يجرى في الوسط الرياضي أم هي عبارة قالها في العموم، فيما عبر آخرون عن تأييدهم لحديثه.
وقد علق الأمير بدر بن عبدالله، عضو شرف الأهلي قائلا: “والله إني أعرف ناس أفسدوا الرياضة السعودية وقضاياهم تنحل بكل ود وبدون تحقيقات !!!”.
وقال مساعد الخميس: “ذلك صحيح، في هذا الزمن يفسد ألف قضية وقضية، الاختلاف في الرأي زمن مصالح”.
أما مشعل الخالدي فكتب معلقًا: “كما لا تصدق جملة “مع احترامي” لأنه لو احترمك لما قدم العذر قبل الجلد”.وفق “عاجل”.
واكتفى الإعلامي عبدالعزيز السنيد بالقول: “يفسد للود قضايا وليست قضية ياغالي” ، فيما رأى فهد الخلف أنها ” أكبر كذبة (صدقها المغفلون فقط) كنا نسمعها في وسطنا الرياضي منذ عدة عقود ..!!”.
واعتبر الكاتب تركي الغامدي أن “العبارة مثالية جدًا لكن لا يطبقها الجميع.. قِلّة من يؤمنون ويعملون بها بتقبل اختلافات الآراء”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج