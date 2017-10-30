كرمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة قائد مدرسة ومعلما لجهودهما في إنقاذ حياة 492 طالبا بمدرسة الأمير نايف، بعد أن استشعر أحد المعلمين تسرب الغاز.
وأشاد مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري بجهود قائد المدرسة سليمان الفهاد، والمعلم حمدان الغامدي، والمهنية العالية في تنفيذ خطة الإخلاء دون تعرض الطلاب لإصابات.
وكان أحد المعلمين قد اكتشف تسرب الغاز بالمدرسة فقام بدوره بإبلاغ قائدها الذي طبق خطة الإخلاء والاتصال بالدفاع المدني ما أنقذ حياة مئات الطلاب.وفق “أخبار 24”.
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