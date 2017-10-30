قالت مصادر إنه يشترط لمنح مكاتب الاستقدام رخصة تأجير العمالة المنزلية، وجود ضمان بنكي بمبلغ 5 آلاف ريال على كل عاملة.
وأوضحت المصادر أن من بين شروط منح الرخصة ألا يقل الضمان البنكي للمكتب الواحد عن 250 ألف ريال، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه يشترط توفير مقرات لإيواء العمالة.
وأضافت أن حصر استقدام العمالة المنزلية بالتأجير دفع عديدا من المكاتب للبدء في استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على رخصة تأجير العمالة المنزلية، خاصة بعد الإعلان عن اتفاق لرفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.
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