أعلن رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم السابق يوسف السركال، تلبية دعوة تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، التي وجهها له مؤخراً لزيارة المملكة.
وقال السركال عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “يسعدني ويشرفني تلبية دعوة صديقي معالي المستشار تركي آل الشيخ لزيارة بلدي الثاني المملكة العربية السعودية”.
يذكر أن تركي آل الشيخ قد دعا يوسف السركال إلى زيارة المملكة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، فيما ذكرت مصادر إمكانية دعم المملكة لسركال في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج