قال رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ إن ملف خصخصة الأندية سيتم تأجيله قليلاً، والسبب في ذلك هو الشخص الذي كان مسؤولاً عن ملف الخصخصة.
وأوضح آل الشيخ في مؤتمر صحفي أمس (الأحد)، أنه عند قدومه للهيئة وجد أن المسؤول عن ملف تخصيص الأندية، تخصصه فني مختبرات كيمياء، وأضاف ساخراً “هل المفروض إنه يصلح التركيبة الكيميائية والخلطة للتخصيص، أم ماذا كان مطلوباً منه”.
وأكد أنه ما زال العمل على ملف خصخصة الأندية جارياً، وسيتم إيجاد أكبر عدد من الخبراء للتعامل مع لجان الخصخصة، مشيراً إلى أن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت.وفق “أخبار 24”.
تركي آل الشيخ :
للأسف عندما قدمت للهيئة وجدت المسؤول عن ملف التخصيص “فني مختبرات كيمياء” #مؤتمر_رئيس_هيئة_الرياضة #اخر_شوط pic.twitter.com/WpVBcGMMTA
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