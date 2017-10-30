استقبل معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الأستاذ لدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد معالي المهندس محمد ماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية يرافقه العميد جاسر العرفج، المدير العام للإدارة العامة للتعليم والتدريب، والأستاذ علي بن عبد الله القحطاني مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.
بدأ اللقاء بكلمة لمدير الجامعة رحب فيها بمعالي المهندس محمد ماضي وضيوفه الكرام، متناولا تعريفًا مختصرًا حول إمكانات الجامعة ، وأبرز لمجالات التي يمكن أن تحقق التعاون بين الجامعة والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
تلا ذلك عرض تقديمي موجز قدّمه الدكتور مشاري العصيمي تناول أبرز منجزات الجامعة الأكاديمية والبحثية والمجتمعية .
بعد ذلك توجه الوفد، لزيارة كلية الهندسة؛ حيث قدّم الدكتور رائد اليوسف المشرف على كلية الهندسة عرضًا تقديميًّا عرف فيه بالكلية وأقسامها وإمكاناتها ومعاملها، وأبرز منجزاتها الأكاديمية والبحثية، التي حققها الطلاب.
تلا ذلك زيارة تفقدية لمعامل أقسام الكلية الصناعية والمدنية والميكانيكية .
وفي ختام الزيارة قدّم مدير الجامعة شكره لمعالي المهندس محمد ماضي على زيارته للجامعة متطلعًا أن تثمر هذه الزيارة عن عقد شراكات مجتمعية مستقبلية يستفيد منها الجانبان.
من جانبه أبدى الماضي إعجابه بما شاهده من إنجازات في جميع المجالات البحثية والعلمية والهندسية التي حققتها الجامعة، كما أبدى إعجابه بمعامل كلية الهندسة لما تحتويه من تقنية عالية وأجهزة متطورة مؤكدًا قبوله ورغبته في تحقيق التعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف الشراكة المجتمعية.
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