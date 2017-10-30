كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن فواتير نحو 800 ألف من عملاء الشركة والتي تقدر نسبتهم بـ85% تسجل قيمة استهلاكها ما بين 300 إلى 500 ريال فقط، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بحجز الفواتير التي يوجد عليها شكوى لإعادة فحصها.
وقال الموكلي خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن نظام الفوترة بالشركة قام بحجز 146 ألف فاتورة قيمتها 800 مليون ريال؛ بسبب شكوك في معدلات الاستهلاك أو عدم تحديث البيانات، داعياً العملاء إلى سرعة التقدم بالشكاوى حال اكتشافهم خطأ ما.
ولفت إلى أن الأخطاء التي ترد في قيمة الاستهلاك بالفواتير هي أخطاء فردية يتم التعامل معها في الحال، مستدلاً على ذلك لما جرى مع عميلين وصلت فاتورة أحدهما إلى 90 ألف ريال والآخر 51 ألف ريال، حيث تبيّن بفحص الفاتورتين وجود أخطاء في تحديث البيانات وتم تصحيح الأمر.
وفق “أخبار 24”.
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