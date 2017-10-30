علق مدير جامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور بكري عساس، على الحملة التي شنّها البعض عليه؛ بسبب مقطع فيديو متداول له وهو يتلفظ بعبارة عنصرية، مؤكداً أن المقطع المتداول ليس حديثاً وكان من خمس سنوات، وأن الكلمة المذكورة اقتصت من سياقها الطبيعي.
وقال عساس وفقاً لـ”العربية. نت”، إنه قبل 5 سنوات تقريباً أقيم في وادي مكة للتقنية حفل للشباب ورواد الأعمال ضمن برنامج الإبداع وريادة الأعمال؛ حيث روى المشاركون في الحفل قصصاً تخص مثابرتهم حتى النجاح بغرض تحفيز الشباب.
وأضاف أن القائمين على الحفل طلبوا منه رواية قصته والتي خصصها للحديث عن مشقة ابتعاثه بالخارج خلال فترة الشباب واضطراره لحمل شنط له ولزوجته وأولاده والطعام في رحلة سفر طويلة يتخللها ركوب عدة قطارات، لافتاً إلى أنه ذكر في محض وصفه لما يحمله من شنط أن الأمر يحتاج لـ”30 من التكارين” كنايةً عن القوة والتحمل.
وبيّن مدير جامعة أم القرى بمكة المكرمة أن الكلمة ليست بها عنصرية كما شيع، مبدياً تعجبه من انتشار هذا المقطع في الوقت الحالي، معلناً في الوقت نفسه مسامحته لكل مَن أساءوا إليه وعدم نيته مقاضاتهم.
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