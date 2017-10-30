ذكرت شرطة منطقة الجوف أنها ألقت القبض على 9 شباب سعوديين في العقد الثالث من العمر؛ لمخالفتهم نظام الاحتطاب، وتلفظ أحدهم بألفاظ غير لائقة أثناء تصويرهم مقطع فيديو يوثق احتطابهم الجائر.
وأكد الناطق باسم شرطة الجوف المقدم يزيد النومس، أن دوريات أمن الطرق ضبطت المخالفين وأحالتهم مع شحنات الحطب المضبوطة لفرع وزارة الزراعة بالمنطقة؛ لتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.
يذكر أن الأمير فهد بن بدر أمير منطقة الجوف وجه أمس الأحد، بتضافر الجهود لمكافحة التصحر ومع الاحتطاب الجائر، والإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة والمحافظة عليها وتنميتها. وفق”أخبار24″.
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