أنهى مركز الموهوبين في الخرج ممثلا في وحدة التعرف وشؤون الطلاب تطبيق مقياس القدرات العقلية لمدارس برنامج رعاية الموهوبين، وبلغ عدد الطلاب الذين اختبروا المقياس أكثر من 80 طالباً، وهذه إحدى مهام المركز بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية للطلاب والمعلمين صباحاً ومساءً، وخدمة الميدان بالحقائب التدريبية الخاصة بالموهوبين، وهذا الاختبار يمكِّن الطالب في حال اجتيازه من دخول البرامج المخصصة لرعاية الموهوبين في المدرسة والمركز .
والمدارس التي اختبر طلابها من الصفوف الرابع والخامس والسادس هي :
1- ابتدائية أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن الكريم.
2- ابتدائية سعد بن معاذ .
3- ابتدائية القادسية.
4- ابتدائية علي بن أبي طالب.
5- ابتدائية حسان بن ثابت .
6- ابتدائية زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم.
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