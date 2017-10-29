وصف جمال عارف المتحدث الرسمي السابق لنادي الاتحاد اللاعب الدولي السوري عمر السومة بأنه الأفضل في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.
ويحتل السومة صدارة هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي من خلال تسجيل 9 أهداف في 7 مباريات لعب كما حقق لقب هداف الدوري في آخر نسختين.
وقال جمال عارف:” فيلانوفا واحد من اللاعبين المؤثرين في الاتحاد..اداوردو ذو فنيات عالية..عمر السومة أفضل لاعب غير سعودي للدوري تاريخيا”.
وتابع تصريحاته:” كعادته جمهور الاتحاد يكون الجمهور الأول في السعودية بالحضور الجماهيري”. وفق”أخبار24″.
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