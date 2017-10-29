شكر لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر أحمد الفريدي رئيس هيئة الرياضة على تكفله بإنضمامه للمعسكر الاعدادي بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي.
ونشر الفريدي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر عدة تغريدات جاء فيها:” اشكر معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على تكفله بانضمامي للمعسكر الاعدادي بنادي مانشستر يونايتد وهذا الاهتمام والدعم برياضة الوطن ومنتسبيها غير مستغرب من معالي رئيس الهيئة”.
واضاف الفريدي:” كما اتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي على موافقته والتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم سائلاً الله التوفيق”.
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