توقع مقدم البرامج الشهير وليد الفراج تغييرات على مستوى رئاسة للرباعي الكبير بين أندية الدوري السعودي للمحترفين.
وقال وليد الفراج من خلال برنامج أكشن يا دوري:” النصر لن يغيب كثيرا وأتوقع أن يكون هناك رؤساء جدد للنصر و الاتحاد والاهلي والهلال”.
وتابع الفراج تصريحاته:” الجمهور الاتحاد حتى وهو مستاء من فريقه يتصدر الحضور الجماهيري ويساوي مجموع الهلال والنصر”.
وأتم:” رؤساء الأندية كانوا يقولون في بداية دوري2013 سنلحق بنادي الفتح ولم يشاهدوه إلا بطلا للدوري”.
وأضاف:” الصراع بين الأندية الجماهيرية خلال السنوات الماضية تسبب بأزمة مالية لديها إلا الهلال والاهلي”. وفق”أخبار24″.
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