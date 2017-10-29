باركت زوجة بإحدى قرى تبوك لزوجها زواجه الثاني برسالة واتساب، وصلته صباح حفل الزفاف، بعد أن سبق وقدمت له الدعم المادي والمعنوي، في واقعة وُصفت بأنها نادرة.
وأوضح الزوج سليمان البلوي الذي يعمل قائد مدرسة، أن زوجته وهي قائدة مدرسة أيضا، قدمت له التهنئة، ما عكس تفهمها الذي يعتبره البعض نادر الوجود، مبيناً أن زوجته الأولى هي القائمة على والدته المسنة المقعدة، ورغم عملها لم تستقدم عاملة منزلية رغبة منها في رعاية أبنائها ووالدته بنفسها.
وأضاف أن المجتمع يستنكر أحيانا الزواج بثانية، اعتقادًا أن الزوجة الثانية تجلب المشاكل الزوجية، مبينا، وفقًا لـ “سبق”، أن ذلك غير صحيح، فالخلافات الزوجية قد توجد سواء تزوج الرجل بزوجة ثانية أم لا، وهو سبب الاستغراب دائماً في مباركة الزوجة الأولى لزوجها باقترانه بأخرى.
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