أعلن المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، عبدالهادي الربيعي، اليوم (الأحد)، عن نتائج التحقيق في وفاة شاب (15 عاماً) بعد خضوعه لجراحة بسيطة في مستشفى خاصّ بالطائف.
وأوضح أن اللجنة الابتدائية التي كُلفت بالتحقيق، والمكونة من عدة أطباء استشاريين، أكدت وجود قصور في عدد من الإجراءات المتعلقة بسرعة التعامل مع حالة الشاب منذ دخوله للمستشفى، وكذلك بعض التقصير في التعامل مع حالته بعد خضوعه للعملية الجراحية.
وأفاد الربيعي بأن اللجنة قررت إحالة ثلاثة من أطباء المستشفى وملف القضية للهيئة الصحية الشرعية المختصة لإصدار الأحكام الشرعية بحقهم إذا ثبت لديها ما أشارت إليه اللجنة من قصور طبي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة استدعت خلال التحقيقات 17 ممارسا صحيا يعملون في المستشفى بين طبيب وفني ممن لهم علاقة بحالة الشاب، لافتاً إلى أن اللجنة استعانت بكاميرات المراقبة داخل أروقة المستشفى للتدقيق في الإجراءات الطبية المتخذة.
ولفت إلى أن اللجنة رأت كذلك أن تشخيص المستشفى لحالة المريض الصحية كان صحيحًا تمامًا، حيث وصل إلى المستشفى وهو يشكو من التهاب في المفاصل وارتفاع في درجة الحرارة إلى جانب التهاب في الصدر، ولوحظ وجود خرّاج داخلي في منطقة الإلية يمتد إلى الفخذ اليسرى، يتسبب في ما يعانيه ويستوجب تدخلا جراحيا عاجلا لفتح الخرّاج وتنظيفه، مؤكدا أن العملية التي أجريت للشاب كانت ناجحة.
وأضاف أن لجنة التحقيق أشادت بالإجراء الطبي المتخذ من قبل أخصائي العظام وأخصائي الجراحة بالمستشفى أثناء العملية، مشيرًا إلى أن المريض غادر غرفة العمليات والإفاقة بشكلٍ صحيح، وتم نقل دم للمريض عند نزول نسبة الهيموجلوبين عن المعدل الطبي، وهو إجراء سليم ومعتاد عقب انتهاء العملية الجراحية، غير أن ارتفاعا مفاجئا وسريعا في نسبة النبض بعد ساعات من نجاح العملية أدى إلى توقف مفاجئ في القلب وأدى للوفاة.وفق”أخبار24″.
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